Patrizia De Blanck e la relazione con Sordi: “Aveva un brutto vizio” (Di martedì 6 ottobre 2020) Patrizia De Blanck parla tanto di sé e, soprattutto, fa parlare. A volte troppo, come nel caso delle sue recenti frasi omofobe che le hanno fatto rischiare la squalifica dal Grande Fratello Vip. Ma ciò di cui ama principalmente raccontare sono le sue vicende sentimentali, di cui alcune sono finite in modo tragico. Stavolta, però, si è lasciata andare a felici dichiarazioni riguardanti un altro uomo famoso con cui è stata, Alberto Sordi. De Blanck, Sordi e un vizio “antierotico“ Tra le tante storie della De Blanck, una che ha sempre destato il pubblico interesse è quella col celeberrimo Alberto Sordi. Pare il comico romano fosse un tipo passionale, ma forse un po’ ripetitivo. “Mi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020)Deparla tanto di sé e, soprattutto, fa parlare. A volte troppo, come nel caso delle sue recenti frasi omofobe che le hanno fatto rischiare la squalifica dal Grande Fratello Vip. Ma ciò di cui ama principalmente raccontare sono le sue vicende sentimentali, di cui alcune sono finite in modo tragico. Stavolta, però, si è lasciata andare a felici dichiarazioni riguardanti un altro uomo famoso con cui è stata, Alberto. Dee un vizio “antierotico“ Tra le tante storie della De, una che ha sempre destato il pubblico interesse è quella col celeberrimo Alberto. Pare il comico romano fosse un tipo passionale, ma forse un po’ ripetitivo. “Mi ...

pomeriggio5 : Fermi tutti, ma il look di Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta? ?????? #Pomeriggio5 - ClarabellaBest : RT @pomeriggio5: Fermi tutti, ma il look di Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta? ?????? #Pomeriggio5 - AlessioMarini14 : RT @pomeriggio5: Fermi tutti, ma il look di Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta? ?????? #Pomeriggio5 - Carmelona5 : RT @pomeriggio5: Fermi tutti, ma il look di Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta? ?????? #Pomeriggio5 - battitodaIi : RT @pomeriggio5: Fermi tutti, ma il look di Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta? ?????? #Pomeriggio5 -