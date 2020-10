Marte è vicinissimo alla Terra | quando e come vederlo a occhio nudo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 ottobre 2020)è un'occasione da non perdere per gli appassionati di astronomia e gli astrofili. Da oggi e per una settimana il Pianeta Rosso si troverà nel punto più vicino al nostro per i prossimi 13-15 anni: apparirà grande e luminosonon mai, tanto da essere visibile anche a. Con un telescopio da camera la visibilità sarà ancora maggiore, ovviamente , ma possono bastare anche cannocchiali e binocoli. I movimenti die dellaNei prossimi giorni di questa settimana,si troverà a 62,1 milioni di chilometri di distanza d: in base ai calcoli astronomici è la minor distanza da ...