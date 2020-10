Marchisio: «Grazie al calcio si capisce che tutto non sta funzionando» (Di martedì 6 ottobre 2020) Claudio Marchisio ha detto la sua dopo il caso su Juventus-Napoli Dibattito sui social per Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juve ha parlato del caos in Juve-Napoli ma ha fatto un discorso più ampio e generalizzato in merito alla situazione italiana e non solo. IL COMMENTO – «Vi soffermate su Juve-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, Grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???». Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, Grazie al calcio che fa notizia, che tutto non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Claudioha detto la sua dopo il caso su Juventus-Napoli Dibattito sui social per Claudio. L’ex centrocampista della Juve ha parlato del caos in Juve-Napoli ma ha fatto un discorso più ampio e generalizzato in merito alla situazione italiana e non solo. IL COMMENTO – «Vi soffermate su Juve-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più,alche fa notizia, chenon sta. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???». Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più,alche fa notizia, chenon ...

gobbofino : I tifosi napoletani che si uniscono per difendere @ClaMarchisio8 da cosa poi,visto che è libero di esprimere la sua… - junews24com : Marchisio: «Juve-Napoli? Grazie al calcio si capisce che ci sono problemi» - - _Bitw_n_10 : una delle cose migliori fatte da Allegri è stata quella di terminare la carriera di Marchisio, godo ancora come un porco, grazie Max - oscarvalle1984 : RT @TolliVincenzo: A questa lista mancano un pó di giocatori derubati in giro per l'Italia,ultimo dei quali #marchisio a Torino Ma grazie a… - sessa_ale : RT @sab_barbieri: Le parole di Claudio #Marchisio dedicate alle donne, su F in edicola questa settimana. Grazie @ClaMarchisio8 per la bella… -