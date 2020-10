La rabbia dei titolari di bar e ristoranti | “Non siamo noi a far diffondere il virus”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 6 ottobre 2020) di Monica De Santis Stavolta proprio non ci stanno. I ristoratori, idi bar, pasticcerie, pub, pizzerie, etc… questa volta contestano duramente l’ordinanza firmata ieri mattina dal governatore De Luca. Un’ordinanza che punisce loro ma non ci fa assembramenti… “Chiudere i bar enon vuol dire che i ragazzi non restino per strada a fare comunella con i loro amici”. E’ questo in sintensi, e forse neanche tanto sbagliato, il pensiero comune di tutti gli operatori del settore, che ancora una volta si sento soli e abbandonati anche da chi dovrebbe schierarsi dalla loro parte (vedi associazioni di categoria). “la categoria più penalizzata di tutte – raccontano Carmine Farina e Mariarosaria Giuliano,di “Arte e Gusto” a ...