Il caso David Rossi, il Parlamento indagherà sulla morte del responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Parlamento indagherà sul caso di David Rossi. Ne dà notizia Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato del Movimento 5 stelle che spiega sia stato incardinata, congiuntamente alla commissione Finanze, la proposta di legge che istituisce l’organismo parlamentare d’inchiesta e che durerà per tutta la durata della legislatura. “Tengo molto a questa iniziativa perché la scomparsa di David Rossi non ha trovato risposte soddisfacenti in sede giudiziaria. Ricordo che Mps, la più antica banca italiana, entrò in difficoltà dopo l’acquisizione del Banco Antonveneta dallo Ior, il Banco Vaticano: è nostro dovere indagare sulle circostanze che hanno portato alla tragica fine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilindagherà suldi. Ne dà notizia Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato del Movimento 5 stelle che spiega sia stato incardinata, congiuntamente alla commissione Finanze, la proposta di legge che istituisce l’organismo parlamentare d’inchiesta e che durerà per tutta la durata della legislatura. “Tengo molto a questa iniziativa perché la scomparsa dinon ha trovato risposte soddisfacenti in sede giudiziaria. Ricordo che Mps, la più antica banca italiana, entrò in difficoltà dopo l’acquisizione del Banco Antonveneta dallo Ior, il Banco Vaticano: è nostro dovere indagare sulle circostanze che hanno portato alla tragica fine di ...

clikservernet : Il caso David Rossi, il Parlamento indagherà sulla morte del responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Sie… - Noovyis : (Il caso David Rossi, il Parlamento indagherà sulla morte del responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Si… - vergotcom : @karinaasecas Ripeto non credere che quella itaGLIAna sia migliore, infatti gli stessi pm itaGLIAni hanno chiesto d… - RdiMilano : RT @Entreri41: @VittorioBanti Buongiorno principessa nel caso non lo sapessi è stato l'addestratore di paolo attivissimo e david puente no… - Entreri41 : @VittorioBanti Buongiorno principessa nel caso non lo sapessi è stato l'addestratore di paolo attivissimo e david… -