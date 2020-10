Fabrizio Gifuni | «Ecco il mio esperimento teatrale»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tocca a Fabrizio Gifuni inaugurare ufficialmente la stagione 2020-2021 del Piccolo Teatro di Milano e lo fa con un «esperimento teatrale» – come lui lo definisce – in cui, con il suo modo di essere artista, scompare per far posto alla parola di Aldo Moro, restituendone il politico, il prigioniero e ancor più, in primis, l’uomo. Brani inediti ai più, ma che vi toccheranno più di quanto possiate immaginare.