A Berlino chiusi i bar e ristoranti dalle 23, picco di casi in Uk (Di martedì 6 ottobre 2020) Crescono i contagi a Berlino (301 nelle ultime ventiquattro ore) e si intensificano le misure di restrizione nella capitale tedesca. Il Senato berlinese ha infatti disposto la chiusura di locali e ristoranti della città dalle 23 alle 6. Gli unici esercizi che potranno rimanere aperti anche la notte saranno, dunque, i benzinai. Sale la preoccupazione, quindi, all’interno della capitale: alcuni Lander come lo Schleswig Holstein alcuni quartieri della città, fra cui Mitte, sono definiti zone a rischio. L’aumento della diffusione dei casi di coronavirus preoccupa, però, l’intero paese. anche se questo non dovrebbe spaventare anche se si dovesse arrivare a cifre altissime. Questa, perlomeno, è l’idea di un virologo di Bonn il quale sostiene che “20mila infezioni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Crescono i contagi a(301 nelle ultime ventiquattro ore) e si intensificano le misure di restrizione nella capitale tedesca. Il Senato berlinese ha infatti disposto la chiusura di locali edella città23 alle 6. Gli unici esercizi che potranno rimanere aperti anche la notte saranno, dunque, i benzinai. Sale la preoccupazione, quindi, all’interno della capitale: alcuni Lander come lo Schleswig Holstein alcuni quartieri della città, fra cui Mitte, sono definiti zone a rischio. L’aumento della diffusione deidi coronavirus preoccupa, però, l’intero paese. anche se questo non dovrebbe spaventare anche se si dovesse arrivare a cifre altissime. Questa, perlomeno, è l’idea di un virologo di Bonn il quale sostiene che “20mila infezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlino chiusi A Berlino chiusi i bar e ristoranti dalle 23, picco di casi in Uk L'HuffPost Berlino chiude i locali alle 23, in Spagna 261 morti in un giorno. Picco di casi in Gb

Il coronavirus continua a spaventare l'europa. Il Senato berlinese dopo l'aumento dei casi ha disposto la chiusura dalle 23 alle 6 di risoranti e locali della Capitale. Durante la notte potranno ...

Trump torna a casa e getta la maschera: "Covid pericoloso come l'influenza"

Il presidente Usa alla Casa bianca dopo il ricovero minimizza la portata della pandemia e dice: "la priorità è riaprire il paese". Dura polemica con Joe Biden e Michelle Obama, mentre il numero di mor ...

