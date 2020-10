Udinese, in arrivo Deulofeu dal Watford: altro affare di famiglia per i Pozzo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Deulofeu torna in Italia: giocherà nell’Udinese dei Pozzo, che sono proprietari anche del club attualmente titolare del suo cartellino, il Watford. L’esterno offensivo spagnolo aveva mostrato a più riprese di non voler giocare in Championship, la Serie B del campionato d’oltremanica. Si era parlato dell’interesse di tanti club italiani per lui, ma si è concretizzato il ritorno in Italia nella società dei Pozzo, l’Udinese. Sarà quindi Deulofeu il rinforzo in chiave offensiva per Gotti, per una squadra che nelle prime tre di campionato ha fatto estrema fatica a trovare la rete. Gerard Deulofeu torna a giocare in Italia dopo la parentesi al Milan di qualche stagione fa. Si era parlato sia ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)torna in Italia: giocherà nell’dei, che sono proprietari anche del club attualmente titolare del suo cartellino, il. L’esterno offensivo spagnolo aveva mostrato a più riprese di non voler giocare in Championship, la Serie B del campionato d’oltremanica. Si era parlato dell’interesse di tanti club italiani per lui, ma si è concretizzato il ritorno in Italia nella società dei, l’. Sarà quindiil rinforzo in chiave offensiva per Gotti, per una squadra che nelle prime tre di campionato ha fatto estrema fatica a trovare la rete. Gerardtorna a giocare in Italia dopo la parentesi al Milan di qualche stagione fa. Si era parlato sia ...

