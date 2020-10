Tutto confermato: Fedato è della Casertana (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come riportato in esclusiva nella giornata di ieri, la Casertana ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Francesco Fedato. Il giocatore ha firmato un biennale. Il classe 1992 era svincolato dopo la fine della sua esperienza con il Gozzano. Questo il comunicato del club campano: “La Casertana FC comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in serie B. Cresciuto nelle giovanili del Venezia, viene lanciato definitivamente dal Bari nel 2012/13. Con i pugliesi mette insieme 26 presenze e 6 reti in cadetteria. La stagione successiva continua la sua scalata: dopo la prima parte di campionato disputata con i biancorossi, viene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come riportato in esclusiva nella giornata di ieri, laha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Francesco. Il giocatore ha firmato un biennale. Il classe 1992 era svincolato dopo la finesua esperienza con il Gozzano. Questo il comunicato del club campano: “LaFC comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco. Attaccante esterno classe 1992,vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in serie B. Cresciuto nelle giovanili del Venezia, viene lanciato definitivamente dal Bari nel 2012/13. Con i pugliesi mette insieme 26 presenze e 6 reti in cadetteria. La stagione successiva continua la sua scalata: dopo la prima parte di campionato disputata con i biancorossi, viene ...

