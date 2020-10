Salvini: “I regolamenti valgono per tutti, Napoli compreso” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato del caso Juve-Napoli a Genova. Di seguito le parole riportate dall’Ansa. Non do giudizi. Ma se esistono regolamenti quei regolamenti devono valere per tutti, Napoli compreso. C’è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d’accordo. L'articolo Salvini: “I regolamenti valgono per tutti, Napoli compreso” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteo, leader della Lega, ha parlato del caso Juve-a Genova. Di seguito le parole riportate dall’Ansa. Non do giudizi. Ma se esistonoqueidevono valere percompreso. C’è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d’accordo. L'articolo: “Ipercompreso” ilsta.

Advertising

sscalcionapoli1 : Juventus-Napoli, Salvini: 'Se esistono dei regolamenti, devono valere per tutti' #JuveNapoli - napolista : Salvini: 'I regolamenti valgono per tutti, Napoli compreso' Il leader della Lega: 'Il ministro dello sport dice una… - LALAZIOMIA : Serie A, Salvini: “Esistono dei regolamenti per il campionato” - pasqualinipatri : Serie A, Salvini: “Esistono dei regolamenti per il campionato” - Alexandra5S5 : RT @Fabio64356227: Visto che in camapania il kazzaro nn ha avuto il riscontro che si meritava elettoralmente adesso abbandona la logica e f… -