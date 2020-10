Maltempo in Piemonte: crolla campanile nell’Alessandrino, nessun ferito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua dunque a causare danni la violenta ondata di Maltempo che nel fine settimana ha colpito il Piemonte. E’ crollato un piccolo gioiello architettonico, il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato: è collassato nella serata di ieri, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. Non si registrano feriti. I calcinacci del campanile hanno danneggiato il tetto e il balcone di una casa vicina, ma non sono state necessarie evacuazioni.L'articolo Maltempo in Piemonte: crolla campanile nell’Alessandrino, nessun ferito Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua dunque a causare danni la violenta ondata diche nel fine settimana ha colpito il. E’to un piccolo gioiello architettonico, ildella chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato: è collassato nella serata di ieri, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. Non si registrano feriti. I calcinacci delhanno danneggiato il tetto e il balcone di una casa vicina, ma non sono state necessarie evacuazioni.L'articoloinnell’Alessandrino,Meteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - torinoggi : Piemonte messo in ginocchio dal maltempo, Cirio: 'Aiuto del Governo imprescindibile' - torinoggi : Maltempo in Piemonte, E-Distribuzione: verso la normalizzazione del servizio elettrico -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po Il Sole 24 ORE Maltempo, nell’Alessandrino la forte pioggia fa collassare campanile: nessun ferito

Il maltempo in Piemonte continua a provocare caos e danni. L’ultimo episodio, per ordine, è accaduto a Lu Monferrato, nell’Alessandrino. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città nella serata di ...

Forte ondate di maltempo nelle ultime ore tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta con apporti pluviometrici fino a 500 millimetri in meno di 24 ore. Tutto questo ha creato pesanti disagi al territorio ...

