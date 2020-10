Floris su Futuro dei Giovani: Servizio Civile Obbligatorio per chi è Portato a Lavorare per L’Integrazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giornalista Giovanni Floris, ospite alla trasmissione “Che tempo che fa”, parla del Futuro dei Giovani. “Dovremmo istituire un Servizio Civile Obbligatorio per i ragazzi che siano portati a Lavorare per l’integrazione degli immigrati. Quello si che è patriottico. Noi insegniamo gli altri ad essere italiani, gli altri lo vogliono essere” afferma. “Noi insegniamo la … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giornalista Giovanni, ospite alla trasmissione “Che tempo che fa”, parla deldei. “Dovremmo istituire unper i ragazzi che siano portati aper l’integrazione degli immigrati. Quello si che è patriottico. Noi insegniamo gli altri ad essere italiani, gli altri lo vogliono essere” afferma. “Noi insegniamo la …

