Eboli | pazienti dirottati a Battipaglia | la denuncia della Fisi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti In una nota diffusa dallasi segnala un’ennesima chiusura del Pronto Soccorso diper sanificazione che costringerebbe gli operatori sanitari ad invitare ia rivolgersi ad altri Ospedali. “Oramai la sanità campana è allo sfascio e dopo l’impossibilità per l’utenza ad accedere ai servizi specialistici ospedalieri per il blocco delle liste di attesa, pressoché totale per prestazioni sanitarie, è un terno al lotto rivolgersi finanche al pronto soccorso – si legge nella nota- Tra batteri “Killer” , “COVID” e “Salmonella” la sorte sembra accanirsi solo su questo Ospedale o , al contrario, chi Dirige e chi sovraintende a chi lo dirige lo sta portando allo sfascio”. Il sindacato ricorda ...

Mehmetcan198 : RT @Elaman58: Gli infermieri sono persone “pazienti”. Ecco il perché Licia ha così pazienza con certi individui. ?? #incantesimo #licianunez… -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli pazienti

anteprima24.it

Il virus dell’HCV si può vincere subito con una cura, mentre per la Covid-19 occorre attendere il vaccino “Anche nelle carceri vi è stato un rallentamento dei trattamenti. La metodologia applicata è b ...CIVITAVECCHIA – “Ci sono voluti 30 anni per trovare una cura per sconfiggere l’Epatite C e speriamo che siano sufficienti pochi altri mesi per vincere la Covid-19, soprattutto in ambiti di estrema fra ...