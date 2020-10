È iniziata la settimana per il clima

Leggi su ilmanifesto

«Siamo l'ultima generazione che può intervenire prima che il collasso ecologico etico diventi irreversibile». Extinction Rebellion, organizzazione ecologista globale, ha aperto ieri ladi «ribellione» manifestando anche a Roma. In piazza San Silvestro attiviste e attivisti hanno inscenato un die-in, fingendo di essere morti. Tra loro le Red Rebels, statue viventi in rosso acceso a simboleggiare il sangue delle specie viventi. Sarà unadi mobilitazione anche per Fridays For Future. Venerdì 9 ottobre il momento culminante