Dissesto | il ministro Costa | “I Comuni hanno difficoltà a progettare gli interventi” Decaro replica | “Non scarichi sui sindaci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il disastro del maltempo, che ha lasciato sei cadaveri trovati nel ponente ligure, è scontro tra ildell’Ambiente Sergioe l’Anci. Perché l’esponente del governo, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha dichiarato che le risorse economiche per far fronte alidrogeologico ci sono, ma “idifficoltà ainterventi”. Dichiarazioni a cui ha risposto in primis Antonio, presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari: “Ilnonla responsabilità sui sindaci”. Non ci sta neppure il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Caro...