Codice della Strada | arriva la stangata | multe salatissime

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilsi aggiorna e si vedono al rialzo leper alcune trasgressioni. Saranno, il ministero stanga gli automobilisti Vita dura per gli automobilisti, perché il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

briks08 : Giusto, e nn sarà da solo,.. Alla fine se il giudice applucassr veramente il codice civile ci sarebbero gli estremi… - vcobianchi : @summerofciuccio @robydigi @gloquenzi PS: 'Se sei a meno di un metro metti la mascherina, se rischi di trovarti a m… - summerofciuccio : @vcobianchi @robydigi @gloquenzi Ps: il codice della strada è vasto, pieno di articoli e la patente viene presa dop… - MiminoRICCIARDI : PA, ecco il “codice di condotta tecnologica”. Ce n’era bisogno? Novità e limiti - mmyyffooxx : PA, ecco il “codice di condotta tecnologica”. Ce n’era bisogno? Novità e limiti -

Ultime Notizie dalla rete : Codice della

InvestireOggi.it

L’autore veniva pertanto tratto in arresto, sottoposto a fotosegnalamento presso la Compagnia Carabinieri di Asti al cui esito emergevano pregresse pendenze per stupefacenti e violazioni al codice ...I nuovi autovelox a Roma sono già stati installati o arriveranno nelle prossime settimane sia sulle strade della periferia che del centro: da via Gregorio VII all’Aurelia, dal Muro Torto a Vitinia. In ...