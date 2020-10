Omicidio ad Ardea | 31enne litiga col patrigno e lo accoltella a morte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia nella notte addove un uomo di 44 anni di origine rumena è statoto a. Ad ucciderlo è stato un ragazzo di 31 anni, nonchè suo figliastro. I fatti sono avvenuti in via fossa dell’acqua, in zona Montagnano. Il, al termine di una violenta lite con ilha afferrato un cacciavite e ha colpito l’uomo con due fendenti al costato sinistro. Rendendosi conto della gravità del gesto compiuto, il ragazzo ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ma, purtroppo, il 44enne è morto durante il trasporto in ospedale. Il figliastro della vittima, al termine di un lungo interrogatorio, è stato arrestato per. Potrebbe risultare un aggravante nei ...