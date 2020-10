Messa oggi in tv domenica 4 ottobre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 4 ottobre 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 4 ottobre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece ...

ItalianAirForce : 51° Stormo, tappa del viaggio itinerante Sacra Effige #MadonnadiLoreto: oggi il Vescovo di Treviso S.E. Mons. Tomas… - RaiNews : 'La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obbligh… - poliziadistato : Oggi la messa in Vaticano celebrata dal Cardinale Pietro Parolin in onore di #SanMicheleArcangelo, patrono della… - __EthelByrond__ : @patriziaandreoz Minchia, come sono messa male. Ma davvero? Da oggi giuro leggo tutto. - _Virtusz : Oggi il prete ha liberato il verbo in messa, è stato persino bello, perché quello che ha detto era un argomento che… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Le Messe in diretta tv e social di domenica 4 ottobre Avvenire Messa oggi in tv domenica 4 ottobre: programma, orari, canale e diretta streaming

Dinamo Sassari-Trieste oggi in tv: data, orario e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 ...

Cicaloni porta in scena San Francesco

Anche la diocesi di Grosseto quest’oggi in festa per la giornata del patrono d’Italia ... Il vescovo Rodolfo alle 18.30 presiederà la Messa solenne nella chiesa di San Francesco, titolare della ...

Dinamo Sassari-Trieste oggi in tv: data, orario e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 ...Anche la diocesi di Grosseto quest’oggi in festa per la giornata del patrono d’Italia ... Il vescovo Rodolfo alle 18.30 presiederà la Messa solenne nella chiesa di San Francesco, titolare della ...