Lazio-Inter, l’anteprima del match: chi la spunta tra Immobile e Lukaku? Le statistiche non sorridono… (Di domenica 4 ottobre 2020) La terza giornata di Serie A entra nel vivo.Il campionato italiano ha ormai abituato supporters e addetti ai lavori ad assistere a sfide sempre avvincenti e piene di colpi di scena quasi ad ogni turno. Con le rose di tutta la massima serie che di anno in anno vanno sempre a rinforzarsi acquistando giocatori di talento e spesso dal calibro Internazionale, ogni stagione e ogni sfida assumono un peso specifico sempre più importante nelle dinamiche di ogni club. Questo, ovviamente, vale anche per Lazio e Inter, che oggi alle ore 15 (DAZN) si sfideranno sul prato dello Stadio Olimpico in un match che sa già tanto di scudetto, più per pedine messe in campo dai rispettivi tecnici che per la posta effettivamente in palio a sole due giornate dall'inizio del ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) La terza giornata di Serie A entra nel vivo.Il campionato italiano ha ormai abituato supporters e addetti ai lavori ad assistere a sfide sempre avvincenti e piene di colpi di scena quasi ad ogni turno. Con le rose di tutta la massima serie che di anno in anno vanno sempre a rinforzarsi acquistando giocatori di talento e spesso dal calibronazionale, ogni stagione e ogni sfida assumono un peso specifico sempre più importante nelle dinamiche di ogni club. Questo, ovviamente, vale anche per, che oggi alle ore 15 (DAZN) si sfideranno sul prato dello Stadio Olimpico in unche sa già tanto di scudetto, più per pedine messe in campo dai rispettivi tecnici che per la posta effettivamente in palio a sole due giornate dall'inizio del ...

Inter : ??? | ALLENAMENTO Pioggia battente al Centro Sportivo Suning: ecco tutte le foto dell'allenamento di oggi verso… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - Dhanfi2 : RT @_Bitw_n_10: L'Inter oggi, allo stadio olimpico di Roma contro la Lazio N O N V I N C E M A I - GiordanoBoncor1 : RT @_Bitw_n_10: L'Inter oggi, allo stadio olimpico di Roma contro la Lazio N O N V I N C E M A I -