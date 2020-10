L’Allieva 3, anticipazioni seconda puntata: arriva il fratello di Claudio (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuovo appuntamento in tv con la terza stagione de L’Allieva ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola “Un po’ di follia in primavera” e “Arabesque” (ed. Longanesi). Domenica 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1 Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli del dottor Claudio Conforti attendono i telespettatori con la seconda puntata. L’Allieva 3, le anticipazioni di Lino Guanciale: ‘Claudio Conforti diventerà più fragile’ L’Allieva 3, anticipazioni trama seconda puntata Episodio 3 – Il coltello Yanagiba: Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuovo appuntamento in tv con la terza stagione de L’Allieva ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola “Un po’ di follia in primavera” e “Arabesque” (ed. Longanesi). Domenica 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1 Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli del dottorConforti attendono i telespettatori con la. L’Allieva 3, ledi Lino Guanciale: ‘Conforti diventerà più fragile’ L’Allieva 3,tramaEpisodio 3 – Il coltello Yanagiba: Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, ildidal fascino ...

