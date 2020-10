Inzaghi | “Godiamoci la vittoria ma rimaniamo con i piedi per terra”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Bologna. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Sinisa Mihajlovic. Questi i temi affrontati in salta stampa dal tecnico della Strega dopo la sfida con i rossoblu.– Non dimentichiamo che avevamo giocato tre giorni fa a differenza dei nostri avversi. Il Bologna ha qualità come la Sampdoria e sapevamo di dover fare una gara di sacrificio contro una squadra forte. Serviva una partita del genere, soffrendo e la squadra è stata brava in questo. E’ stata una grande soddisfazione ma dobbiamo rimanere con iper terra. Difesa – Guardo ...