Fiumicino | nascondeva in casa mezzo chilo di hashish suddiviso in panetti | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino. L'uomo è stato sorpreso in casa con circa 500 grammi di hashish suddiviso in panetti. Nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

Fiumicino, era latitante dal 2013: si nascondeva in Ecuador, fermato narcotrafficante in aeroporto

Serafino Rubino, 40 anni, di Caserta, era latitante da ben 7 anni. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di spac ...

