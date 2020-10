Cinque i cadaveri affiorati in mare nel Ponente della Liguria (Di domenica 4 ottobre 2020) Macabro rinvenimento in Liguria. Al momento sono Cinque i corpi senza vita che affiorano in mare nel Ponente dopo la drammatica alluvione di sabato che ha colpito la regione. Sono Cinque uomini. La Guardia Costiera ha recuperato i primi due corpi in mattinata, uno davanti alla spiaggia, tra i Tre Ponti e la Vesca, a Sanremo e, poi, già arrivata a riva, un’altra persona senza vita è stata trovata a Ventimiglia. Le operazioni sono state complesse a causa delle proibitive condizioni del mare e del vento che continuano a sferzare tutta la costa della Liguria. Si teme che appartengano ad alcuni dei dispersi e che sia stata la piena del Roja ad averli trascinati a mare. Un terzo corpo è stato rinvenuto, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 4 ottobre 2020) Macabro rinvenimento in. Al momento sonoi corpi senza vita che affiorano inneldopo la drammatica alluvione di sabato che ha colpito la regione. Sonouomini. La Guardia Costiera ha recuperato i primi due corpi in mattinata, uno davanti alla spiaggia, tra i Tre Ponti e la Vesca, a Sanremo e, poi, già arrivata a riva, un’altra persona senza vita è stata trovata a Ventimiglia. Le operazioni sono state complesse a causa delle proibitive condizioni dele del vento che continuano a sferzare tutta la costa. Si teme che appartengano ad alcuni dei dispersi e che sia stata la piena del Roja ad averli trascinati a. Un terzo corpo è stato rinvenuto, ...

