Venezia | «miracolo» fuori tempo massimo

Mentre il nord subiva i flagelli di un clima mutante e fuori controllo, tra morti e dispersi, esondazioni, frane, crolli, smottamenti, bombe d'acqua e venti furiosi, Venezia, città fra le più esposte all'inclemenza del tempo «fuori di sesto», ha vissuto ieri una giornata di sollievo Non come nei giorni della tempesta Vaia e di altri disastri, in cui era stata investita in pieno (la drammatica e non occasionale sincronia è ben documentata in un libro recente, Il monito della ninfea.

