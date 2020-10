Torino, Kalinic ad un passo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Torino, dopo giorni di ricerche e sondaggi, potrebbe aver trovato il nuovo attaccante, che corrisponde a nome e cognome di Nikola Kalinic. L'ex attaccante di Fiorentina e Roma è pronto a tornare in Italia dopo l'ultima annata passata agli ordini di Paulo Fonseca in giallorosso, questa volta la nuova avventura potrebbe essere sotto la Mole. Kalinic è stato portato in Italia dalla Fiorentina nel 2015, a Firenze ha passato due anni raccogliendo 69 presenze e mettendo a segno 27 reti. La doppia grande annata con la maglia viola gli vale il passaggio al Milan, club con il quale realizza sei reti nel corso della stagione 2017-18. Il ritorno in Italia è avvenuto grazie alla Roma nella scorsa stagione dopo una triste parentesi all'Atletico Madrid. Adesso, le porte della Serie A potrebbero aprirsi nuovamente per Nikola ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Il, dopo giorni di ricerche e sondaggi, potrebbe aver trovato il nuovo attaccante, che corrisponde a nome e cognome di Nikola. L'ex attaccante di Fiorentina e Roma è pronto a tornare in Italia dopo l'ultima annata passata agli ordini di Paulo Fonseca in giallorosso, questa volta la nuova avventura potrebbe essere sotto la Mole.è stato portato in Italia dalla Fiorentina nel 2015, a Firenze ha passato due anni raccogliendo 69 presenze e mettendo a segno 27 reti. La doppia grande annata con la maglia viola gli vale il passaggio al Milan, club con il quale realizza sei reti nel corso della stagione 2017-18. Il ritorno in Italia è avvenuto grazie alla Roma nella scorsa stagione dopo una triste parentesi all'Atletico Madrid. Adesso, le porte della Serie A potrebbero aprirsi nuovamente per Nikola ...

DiMarzio : #Torino, trattativa per #Kalinic: chiusura vicina - MomentiCalcio : #Torino, il Ds #Vagnati piomba su #NikolaKalinic: in arrivo anche #Ramirez dalla #Samp - ItaSportPress : Torino, Kalinic ad un passo - - ParmaLiveTweet : Torino vicino al colpo Kalinic: perde consistenza l'ipotesi Inglese per l'attacco granata - diegofornero : Non lo so, @nikhiljha13: io non ci vedo grandi passi in avanti rispetto a Zaza, considerato anche che #Kalinic arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Kalinic Calciomercato, fatta per Kalinic al Torino RomaNews CalcioMercato: Juve tenta colpo Chiesa, Napoli su Bakayoko

Ma la Roma non ha voluto saperne di cedere il francese. Colpo last minute per l'attacco del Torino, dove sta per arrivare KALINIC. Niente Serie A per TOMAS TAVARES. Il laterale classe 2001 del Benfica ...

Marco Giampaolo (Getty Images)

Il Torino è pronto a mettere le mani su un nuovo attaccante. Il club granata ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per Kalinic L’acquisto di una nuova punta da affiancare a Belotti, in casa ...

Ma la Roma non ha voluto saperne di cedere il francese. Colpo last minute per l'attacco del Torino, dove sta per arrivare KALINIC. Niente Serie A per TOMAS TAVARES. Il laterale classe 2001 del Benfica ...Il Torino è pronto a mettere le mani su un nuovo attaccante. Il club granata ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per Kalinic L’acquisto di una nuova punta da affiancare a Belotti, in casa ...