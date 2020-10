Roma e il Covid, cronache dalla Capitale (Di sabato 3 ottobre 2020) Forse Roma potrebbe diventare la prima grande città italiana a sperimentare un sistema di semi lockdown locali dopo la riapertura. La grande Capitale si prepara con le sue forze amministrative ad evitare la crescita dei contagi che già ora è molto alta. Il disegno di Roma con zone rosse, arancioni e qualche sprazzo di giallo ricorda molto lontanamente la mappa francese di qualche giorno fa. A livello internazionale, i paesi che stanno affrontando il nuovo picco fino a dichiarare emergenza nazionale sono: Francia, Londra e Israele. I numeri del contagio da agosto fino ad oggi nella Capitale Torre Angela è un quartiere che dista meno di 20 km dal Centro di Roma, ha registrato secondo Salute Lazio il numero più alto di contagi. Più di 216 persone infettate ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Forsepotrebbe diventare la prima grande città italiana a sperimentare un sistema di semi lockdown locali dopo la riapertura. La grandesi prepara con le sue forze amministrative ad evitare la crescita dei contagi che già ora è molto alta. Il disegno dicon zone rosse, arancioni e qualche sprazzo di giallo ricorda molto lontanamente la mappa francese di qualche giorno fa. A livello internazionale, i paesi che stanno affrontando il nuovo picco fino a dichiarare emergenza nazionale sono: Francia, Londra e Israele. I numeri del contagio da agosto fino ad oggi nellaTorre Angela è un quartiere che dista meno di 20 km dal Centro di, ha registrato secondo Salute Lazio il numero più alto di contagi. Più di 216 persone infettate ...

AzzolinaLucia : Stamattina ho fatto una visita a sorpresa all’IIS De Amicis-Cattaneo di Roma. Ho girato una decina di classi e sono… - AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - repubblica : Un bollino Covid-free per salvare gli hotel di Roma. A rischio 150 mila posti - maelmale : RT @janlucas1971: @roma_paoletta @ilariacapua 0,014% la percentuale di morti CON Covid-19 in rapporto alla popolazione mondiale... La pande… - FeliciLory : RT @MercurioPsi: #ATAC - senza personale di stazione si fermano TUTTI gli impianti #scalemobili e #ascensori (e alcune stazioni devono chiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Covid Covid Roma, a piazza Bologna chiusi 4 locali: niente distanziamenti, norme anti-Covid ignorate Il Messaggero COVID-19, DOMANI INCONTRO A ROMA DEL PRESIDENTE DE LUCA CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL CAPO DELLA POLIZIA

03/10/2020 - Domani il Presidente Vincenzo De Luca sarà a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell'Interno e il Capo della Polizia. In relazione all'emergenza Covid, il Ministro ...

LO STUDIO - Ercolano, straordinaria scoperta di neuroni umani in una vittima dell'eruzione

???????????????Straordinaria scoperta di neuroni nel cervello vetrificato di una vittima dell'eruzione del 79 d.C. La ricerca multidisciplinare utile anche per la valutazione del rischio vulcanico Lo ...

03/10/2020 - Domani il Presidente Vincenzo De Luca sarà a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell'Interno e il Capo della Polizia. In relazione all'emergenza Covid, il Ministro ...???????????????Straordinaria scoperta di neuroni nel cervello vetrificato di una vittima dell'eruzione del 79 d.C. La ricerca multidisciplinare utile anche per la valutazione del rischio vulcanico Lo ...