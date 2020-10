Ricerca | scoperti neuroni umani in una vittima dell’eruzione del 79 d C | Federico II e Ceinge nel team

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 ottobre 2020)nel cervello vetrificato di unadell’eruzione del 79 d.C. che seppelli’ Ercolano, Pompei e l’intera area vesuviana fino a 20 chilometri di distanza dal vulcano. La straordinaria scoperta e’ contenuta in uno studio condotto in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano daitori dellaII, del-Biotecnologie Avanzate, delle Universita’ Roma Tre e la Statale di Milano e del CNR e’ stato pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS ONE. Lamultidisciplinare – secondo itori – potra’ essere utile anche per la valutazione del rischio vulcanico. Le ricerche in corso vanno nella direzione di una ricostruzione a ritroso delle varie fasi dell’eruzione, valutando ...