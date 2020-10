Need for Speed, dai social ufficiali spunta un'immagine misteriosa che cela un possibile reveal (Di sabato 3 ottobre 2020) Qualcosa bolle in pentola in casa Electronic Arts e quel qualcosa potrebbe essere legato alla serie Need for Speed, se gli indizi sono stati bene interpretati.L'account Twitter ufficiale di Need for Speed ha pubblicato nelle scorse ore alcune immagini, apparentemente senza importanta, ma che nascondono al loro interno qualcosa di interessante. Come potete vedere voi stessi nel messaggio in fondo alla notizia, l'immagine riporta il numero 510 ovunque, sul cartellone nello sfondo e sulle targhe delle auto.Per molti, si tratta di un indizio che anticipa un imminente reveal, previsto a quanto pare per il prossimo 5/10, ovvero il 5 ottobre. Se a questa misteriosa attività dell'account Twitter di Need for Speed, aggiungiamo il fatto ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020) Qualcosa bolle in pentola in casa Electronic Arts e quel qualcosa potrebbe essere legato alla seriefor, se gli indizi sono stati bene interpretati.L'account Twitter ufficiale diforha pubblicato nelle scorse ore alcune immagini, apparentemente senza importanta, ma che nascondono al loro interno qualcosa di interessante. Come potete vedere voi stessi nel messaggio in fondo alla notizia, l'riporta il numero 510 ovunque, sul cartellone nello sfondo e sulle targhe delle auto.Per molti, si tratta di un indizio che anticipa un imminente, previsto a quanto pare per il prossimo 5/10, ovvero il 5 ottobre. Se a questaattività dell'account Twitter difor, aggiungiamo il fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Need for Need for Speed, annuncio in arrivo: il sito teaser svela data e ora del reveal Everyeye Videogiochi EA Need for Speed: remake in arrivo il 5 ottobre?

Secondo quanto riportato, sembra che Electronic Arts (EA) abbia in programma di annunciare il remake di Need for Speed Hot Pursuit il 5 ottobre.

Secondo quanto riportato, sembra che Electronic Arts (EA) abbia in programma di annunciare il remake di Need for Speed Hot Pursuit il 5 ottobre.