“Me l’ha detto prima di entrare nella casa”. GF Vip, Tommaso Zorzi sbugiarda Adua Del Vesco: la bomba su Morra arriva in diretta (Di sabato 3 ottobre 2020) Massimiliano Morra è entrato nella Casa di Grande Fratello con un obiettivo ben preciso: recuperare il dialogo con la sua ex fidanzata Adua Del Vesco. Dopo aver superato innumerevoli ostacoli, i due finalmente sembravano aver ritrovato un punto d’incontro e la loro convivenza forzata proseguiva in modo pacifico. Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra ha scoperto che la sua ex parlando con le altre inquiline della casa ha rivelato la sua presunta omosessualità. L’argomento ha tenuto banco tutta la settimana anche fuori dalla casa, quando nella puntata di Mattino 5 andata in onda martedì 29 settembre Lory Del Santo ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia formata da Massimiliano Morra ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Massimilianoè entratoCasa di Grande Fratello con un obiettivo ben preciso: recuperare il dialogo con la sua ex fidanzataDel. Dopo aver superato innumerevoli ostacoli, i due finalmente sembravano aver ritrovato un punto d’incontro e la loro convivenza forzata proseguiva in modo pacifico. Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip Massimilianoha scoperto che la sua ex parlando con le altre inquiline della casa ha rivelato la sua presunta omosessualità. L’argomento ha tenuto banco tutta la settimana anche fuori dalla casa, quandopuntata di Mattino 5 andata in onda martedì 29 settembre Lory Del Santo ha lanciato una vera e propriasulla coppia formata da Massimiliano...

