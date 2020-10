Matempo – Piemonte in ginocchio | 11 dispersi Crolla ponte sul Sesia riaperto poco prima Un vigile del fuoco morto in Valle d’Aosta

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo sta mettendo inil Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria,d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: si contano 11tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) undelvolontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, èper il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un margaro è disperso dadella mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. Il secondo disperso inè un ragazzo di 20 anni che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel ...

E' crollato il ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, che passa sopra il fiume Sesia. Si tratta di un viadotto di importanza fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di ...E' pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che sta investendo il nord Italia. Dopo il Piemonte, dove si registrano ancora 10 dispersi e un morto, anche in Lombardia e Liguria frane ed esondazioni ...