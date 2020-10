Maltempo, travolto un cimitero nel Cuneese: spazzate via le bare (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche un cimitero è stato travolto dall'eccezionale ondata di Maltempo che ha flagellato il Nordovest del nostro Paese. Molte tombe sono state spazzate via, in provincia di Cuneo, nel camposanto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche unè statodall'eccezionale ondata diche ha flagellato il Nordovest del nostro Paese. Molte tombe sono statevia, in provincia di Cuneo, nel camposanto di ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, travolto un cimitero nel Cuneese: spazzate via le bare #maltempo - fanpage : Ponte crolla travolto dalla furia dell'acqua, il maltempo mette in ginocchio il Nord Italia - LaStampa : Nord Ovest travolto dal maltempo. Morto un vigile del fuoco - sergimagugliani : RT @ManuPalo67: Ponte crolla travolto dalla furia dell'acqua, il maltempo mette in ginocchio il Nord Italia - ErmannoCastaldo : RT @ErasmoDAngelis: #Maltempo #Valled'Aosta un altro eroico soccorritore ucciso mentre lavorava nell’emergenza di queste ore. È un vigile d… -