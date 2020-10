Maltempo Toscana, ancora piogge e vento (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo codice giallo in Toscana per piogge e temporali dalle 20 di stasera, sabato 3 ottobre, e per tutta la giornata di domani. Lo ha emesso la sala operativa della Protezione civile regionale, L'... Leggi su lanazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo codice giallo inpere temporali dalle 20 di stasera, sabato 3 ottobre, e per tutta la giornata di domani. Lo ha emesso la sala operativa della Protezione civile regionale, L'...

controradio : Maltempo: Toscana; prolungato codice giallo per piogge Autore: Domenico Guarino <p>I fenomeni temporaleschi si este… - AnsaToscana : Maltempo, prolungato codice giallo per piogge in Toscana. Esteso a tutto domani, atteso anche vento forte e mare mo… - NewsToscana : #Maltempo Toscana, ancora codice giallo per piogge e temporali - CorriereQ : Maltempo, prolungato codice giallo per piogge in Toscana - PisaNews : Continua il maltempo in Toscana - -