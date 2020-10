Maltempo: Mattarella, 'vicini a vittime, familiari e territori colpiti' (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma 3 ott. (Adnkronos) - "Desidero ricordare le vittime del Maltempo che si è abbattuto sul Piemonte e sulla Val d'Aosta ed esprimere solidarietà ai loro familiari, l'auspicio di un veloce ritrovamento di tutte le persone disperse, la vicinanza ai territori colpiti e la preoccupazione per le condizioni difficili che si sono prodotte in quei territori". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale. Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma 3 ott. (Adnkronos) - "Desidero ricordare ledelche si è abbattuto sul Piemonte e sulla Val d'Aosta ed esprimere solidarietà ai loro, l'auspicio di un veloce ritrovamento di tutte le persone disperse, la vicinanza aie la preoccupazione per le condizioni difficili che si sono prodotte in quei". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale.

