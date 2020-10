Juve-Napoli, Pirlo: “Non vedo problemi per non giocare” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non penso ci sia il rischio di non giocare, c’è un comunicato della Lega che ha dato regole e non credo ci siano problemi. Noi l’abbiamo preparata come tutte le altre squadre, non ci ha influenzato minimamente e saremo pronti“. Così il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, commenta la delicata situazione Covid in serie A alla vigilia del match con gli azzurri del’ex compagno di squadra, Gennaro Gattuso. L'articolo Juve-Napoli, Pirlo: “Non vedo problemi per non giocare” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non penso ci sia il rischio di non giocare, c’è un comunicato della Lega che ha dato regole e non credo ci siano. Noi l’abbiamo preparata come tutte le altre squadre, non ci ha influenzato minimamente e saremo pronti“. Così il neo tecnico bianconero, Andrea, commenta la delicata situazione Covid in serie A alla vigilia del match con gli azzurri del’ex compagno di squadra, Gennaro Gattuso. L'articolo: “Nonper non giocare” proviene da Anteprima24.it.

juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - forumJuventus : Pirlo pre #JuveNapoli: 'Non penso ci sia il rischio di non giocare, Arthur può partire titolare. Mercato? Finchè è… - GioFrezzetti : Dall’elaborazione dei tamponi del #Napoli di oggi Elif #Elmas è risultato positivo al #COVID19. Dopo #Zielinski un’… - _IlBoris : @EmmeEmm_ Mi confermi che le 7 grandi sono juve inter atalanta napoli roma lazio e verona? -