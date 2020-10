Inter | Lukaku | “Allo United dicevano che ero pigro e lento | Conte mi ha portato a un altro livello”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) L’attaccante dell’Romeluha rilasciato una lungavista al Times, parlando della sua esperienza milanese ma soprattutto togliendosi qualche sassolino dalla scarpa in seguito alle numerose critiche subite quando vestiva la maglia del Manchester: “che eroe che non correvo mentre ora sono quello che lavora di più nello spogliatoio. Nonostante tutti nel club fossero gentili con me, c’era qualcosa che non andava. Sononto del gol che ho segnato in semifinale di Europa League contro lo Shakthar Donetsk e del rigore che ho conquistato in finale contro il Siviglia. Sono curioso di sapere se diranno ancora che sono. Erano critiche ingiuste“. L’attaccante belga ha poi ...