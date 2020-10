Giro d’Italia 2020, l’arrivo di Filippo Ganna sul traguardo della cronometro di Palermo (VIDEO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 si tinge subito d’azzurro! Il neo-campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, infatti, ha vinto la prima tappa della corsa rosa stampando un grandissimo 15’24” e mettendosi alle spalle tutti i suoi principali rivali nella prova contro il tempo. Ganna, dunque, è il primo atleta a vestire la maglia rosa nel Giro di quest’anno: una soddisfazione immensa per lui e per tutta l’Italia. Qui potete trovare il VIDEO dell’arrivo dell’azzurro sul traguardo di Palermo. Il campione iridato Filippo #Ganna taglia il traguardo della cronometro di apertura ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ild’Italiasi tinge subito d’azzurro! Il neo-campione del mondo a, infatti, ha vinto la prima tappacorsa rosa stampando un grandissimo 15’24” e mettendosi alle spalle tutti i suoi principali rivali nella prova contro il tempo., dunque, è il primo atleta a vestire la maglia rosa neldi quest’anno: una soddisfazione immensa per lui e per tutta l’Italia. Qui potete trovare ildell’arrivo dell’azzurro suldi. Il campione iridatotaglia ildi apertura ...

giroditalia : Giro d’Italia is welcoming you to Sicily! Tomorrow is the day and we can’t wait to start racing! Il Giro d’Italia… - giroditalia : ???? @petosagan is riding his first #Giro d'Italia. ????@petosagan sta correndo il suo primo #Giro d'Italia. - giroditalia : Buonasera Giro! Il punto di @monicabertini e @ivanbasso sulla prima tappa del Giro d'Italia 2020, la crono da Monre… - Radio1Rai : ?? Filippo #Ganna si aggiudica la crono di apertura del #Giro d'Italia, 15 km da #Monreale a #Palermo. Segui l'ediz… - Gazzetta_it : #Ganna domina la cronometro, sua la prima #magliarosa. Caduta e ritiro per #Lopez #Giro @giroditalia -

