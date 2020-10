Anja - Real_Love_Girl, la recensione: un thriller onirico sospeso tra reale e virtuale (Di sabato 3 ottobre 2020) Realtà o sogno? La recensione del misterioso Anja - Real Love Girl, thriller diretto a quattro mani da Paolo Martini e Pablo Benedetti, dal 2 fino al 19 ottobre su piattaforma CG DIGITAL e successivamente in sala. Il duo registico composto da Paolo Martini e Pablo Benedetti non rende la vita facile allo spettatore, come evidenzia la nostra recensione di Anja - Real Love Girl, ma lo immerge in un universo di solitudine, misteri ed enigmi che talvolta sfociano nell'onirismo. Complicato distinguere la realtà dalla finzione in un gioco di specchi che prende il là da un'esperienza in realtà virtuale in cui Andrej fa la conoscenza di Anja, la donna dei suoi sogni. Poco dopo Andrej incrocerà Anja anche nella vita ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020) Realtà o sogno? Ladel misterioso- Real Love Girl,diretto a quattro mani da Paolo Martini e Pablo Benedetti, dal 2 fino al 19 ottobre su piattaforma CG DIGITAL e successivamente in sala. Il duo registico composto da Paolo Martini e Pablo Benedetti non rende la vita facile allo spettatore, come evidenzia la nostradi- Real Love Girl, ma lo immerge in un universo di solitudine, misteri ed enigmi che talvolta sfociano nell'onirismo. Complicato distinguere la realtà dalla finzione in un gioco di specchi che prende il là da un'esperienza in realtàin cui Andrej fa la conoscenza di, la donna dei suoi sogni. Poco dopo Andrej incroceràanche nella vita ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Anja - Real_Love_Girl, la recensione: un thriller onirico sospeso tra reale e virtuale… - RiveGaucheCine : Al cinema Astra “Anja – Real_Love_Girl” di Paolo Martini e Pablo Benedetti in prima italiana a Lucca Film Festival… - gazzettadilucca : La prima italiana di #Anja - zazoomblog : Anja - Real Love Girl in anteprima al Lucca Film Festival il 1 ottobre - #anteprima #Lucca #Festival #ottobre - cinemaniaco_fb : ?????????????? Anja - Real Love Girl in anteprima al Lucca Film Festival il 1 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Anja Real_Love_Girl Al cinema Astra "Anja - Real Love Girl" di Paolo Martini e Pablo Benedetti La Gazzetta di Lucca Anja - Real_Love_Girl, la recensione: un thriller onirico sospeso tra reale e virtuale

Realtà o sogno? La recensione del misterioso Anja - Real_Love_Girl, thriller diretto a quattro mani da Paolo Martini e Pablo Benedetti, dal 2 fino al 19 ottobre su piattaforma CG DIGITAL e successivam ...

Anja - Real_Love_Girl 2020

La trama di Anja - Real_Love_Girl (2020). Andrdj Golubev vive in una città portuale che sente non appartenergli. Operaio di un’azienda di imbottigliamento acque, la sua vita galleggia metodicamente in ...

Realtà o sogno? La recensione del misterioso Anja - Real_Love_Girl, thriller diretto a quattro mani da Paolo Martini e Pablo Benedetti, dal 2 fino al 19 ottobre su piattaforma CG DIGITAL e successivam ...La trama di Anja - Real_Love_Girl (2020). Andrdj Golubev vive in una città portuale che sente non appartenergli. Operaio di un’azienda di imbottigliamento acque, la sua vita galleggia metodicamente in ...