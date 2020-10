Viola su Aumento Contagi: Attenzione a Incolpare La Scuola (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’immunologa Antonella Viola scrive su Facebook un post che difende la Scuola. “La Scuola non si tocca” afferma l’immunologa sul social. “Se anche il numero dei positivi dovesse aumentare, chiedo a tutti gli esperti e comunicatori diessere molto cauti nel dire che è a causa della Scuola” aggiunge. “Prima di mettere in discussione la Scuola, … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’immunologa Antonellascrive su Facebook un post che difende la. “Lanon si tocca” afferma l’immunologa sul social. “Se anche il numero dei positivi dovesse aumentare, chiedo a tutti gli esperti e comunicatori diessere molto cauti nel dire che è a causa della” aggiunge. “Prima di mettere in discussione la, …

Covid, l'immunologa Antonella Viola: "Aumento dei casi lento e costante ma dobbiamo prestare estrema attezione"" La7 Covid-19, l'immunologa Viola: "Molto cauti prima di dire che la scuola è causa di contagi"

"La scuola non si tocca", avverte l'immunologa Antonella Viola di fronte all'aumento di contagi da Covid-19 in Italia, e ai timori che la ripresa delle attività didattiche possa essere legata al tre ...

