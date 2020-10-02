Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 19:15 (Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 19.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CATEL RomaNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA DISAGI E CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA NOMENTANA E LO STADIO OLIMPICO SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE SONO SEGNALATE CODE OER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CESANO IN DIREZIONE VITERBO SEMPRE SULLA CASSIA IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI CON LA LINEA FL3 Roma RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AL PASSAGGIO A LIVELLO DI ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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