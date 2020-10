“Verissimo”: gli ospiti di sabato 3 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli ospiti dell’appuntamento di sabato sabato 3 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo. Il suo incontro settimana scorsa con Adua Del Vesco nella casa di “Gf Vip” ha emozionato tutti. Questo sabato a Verissimo, Gabriel Garko aprirà il suo cuore per un’intensa intervista. Elettra Lamborghini commenterà in studio le immagini del suo matrimonio da favola con il dj Afrojack, celebrato la scorsa settimana sul lago di Como. E ancora, in onda su Italia1 con il suo “Freedom – oltre il confine” è uno dei volti più amati della divulgazione in tv. A Verissimo Roberto Giacobbo parlerà per la prima volta di una pagina drammatica della sua vita. In studio, infine, Stefano Accorsi dall’8 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Glidell’appuntamento di, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo. Il suo incontro settimana scorsa con Adua Del Vesco nella casa di “Gf Vip” ha emozionato tutti. Questoa Verissimo, Gabriel Garko aprirà il suo cuore per un’intensa intervista. Elettra Lamborghini commenterà in studio le immagini del suo matrimonio da favola con il dj Afrojack, celebrato la scorsa settimana sul lago di Como. E ancora, in onda su Italia1 con il suo “Freedom – oltre il confine” è uno dei volti più amati della divulgazione in tv. A Verissimo Roberto Giacobbo parlerà per la prima volta di una pagina drammatica della sua vita. In studio, infine, Stefano Accorsi dall’8 ...

Dimanu22 : RT @_chewbecca____: la pagina di verissimo ha messo la pubblicità con tutti gli ospiti e Can non c’è, i commenti dicono tutti la stessa cos… - _chewbecca____ : la pagina di verissimo ha messo la pubblicità con tutti gli ospiti e Can non c’è, i commenti dicono tutti la stessa cosa:”MA CAN YAMAN?” - valentina_mulas : @mmasc93 I tecnici mancano, è verissimo. Gli operai specializzati mancano. - PaoloPaoange : @_bobimamy @NellettaAugustu Verissimo! La forza dell'amore supera ogni cosa. La capacità di amare, nonostante tutto… - il_canzanella : @UrsoVale83 @marycacciola Verissimo, Mary al TG Zero è una delle poche cose buone della nuova stagione di Capital (… -

