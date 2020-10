Minori | ‘Femminicidio in Vita’ dà vita a conferenze sui figli contesi

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Sabato 10 ottobre 2020, presso la Sala Falcone e Borsellino del Comune di Perugia, il Comitato ‘Femminicidio in Vita’ con la collaborazione del ‘Movimento contro ogni violenza sulle donne’ darà vita alla prima di una lunga serie di conferenze sui ‘Figli Contesi’. L’appuntamento è dalle 10 alle 13. Psicologi e avvocati raggiungeranno Perugia da piú parti d’Italia, Milano, Rimini, Trieste, Terni, Potenza, e affronteranno diversi temi. Così annuncia in una nota il Comitato Femminicidio in vita.