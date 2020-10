Migranti, barcone esploso a Crotone: finanzieri indagati per omicidio colposo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso 30 agosto lo scafo esplose durante le operazioni di soccorso, morirono 4 Migranti e due militari rimasero feriti. La procura ipotizza un incidente durante il rabbocco di carburante: "Atto dovuto". Le testimonianze concordano: "Cercarono di salvare tutti" Leggi su repubblica (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso 30 agosto lo scafo esplose durante le operazioni di soccorso, morirono 4e due militari rimasero feriti. La procura ipotizza un incidente durante il rabbocco di carburante: "Atto dovuto". Le testimonianze concordano: "Cercarono di salvare tutti"

