(Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ottobre 2020 "in provincia diper il rischio die dissesti a causa dell'ondata di maltempo in corso. L'allerta, diramata poi dalla prefettura, arriva dalla sala ...

qn_giorno : #Lecco, temporali e vento forte: è codice rosso per frane e allagamenti - LeccoNews : METEO: VENERDÌ TEMPORALI LOCALMENTE VIOLENTI, WEEKEND SERENO MA FREDDO | 25/09/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco temporali

Lecco Notizie

Lecco, 2 ottobre 2020 – Codice rosso in provincia di Lecco per il rischio di frane e dissesti a causa dell'ondata di maltempo in corso. L'allerta, diramata poi dalla prefettura, arriva dalla sala oper ...Fine settimana all'insegna del brutto tempo nel lecchese. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta meteo per pioggia e vento ...