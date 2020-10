Il posteggio davanti alla ex Procura è diventato un'area camper (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il parcheggio davanti alla ex Procura trasformato in area di sosta dei camper. E uno sarebbe anche abitato. La segnalazione arriva da alcuni residenti che hanno denunciato la situazione ai vigili e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il parcheggioextrasformato indi sosta dei. E uno sarebbe anche abitato. La segnalazione arriva da alcuni residenti che hanno denunciato la situazione ai vigili e ...

biziocir : RT @GiuliaAndreozzi: Iniziamo benissimo. Avevamo auspicato le strade scolastiche pedonali, ci avevano garantito almeno presìdi di polizia m… - gigitudine : RT @GiuliaAndreozzi: Iniziamo benissimo. Avevamo auspicato le strade scolastiche pedonali, ci avevano garantito almeno presìdi di polizia m… - GiuliaAndreozzi : Iniziamo benissimo. Avevamo auspicato le strade scolastiche pedonali, ci avevano garantito almeno presìdi di polizi… - el_sauropode : @uservalentina @iambadatpoems Ero l’handicappato in auto davanti a te proprio davanti al mc che stava facendo manovra dal posteggio - DucaGuarnieri : @Enricaforpeace guarda se erano in auto con me bestemmiavano pure loro! Ogni volta una o più auto davanti a me mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : posteggio davanti Il posteggio davanti alla ex Procura è diventato un’area camper IL GIORNO Sosta, dopo i vigili tocca alla questura

Como. Prosegue in città l’opera di “smilitarizzazione” dei posteggi. Dopo la polizia locale - che una ventina di giorni fa si era vista privare della possibilità di sostar ...

Montate le tende per l’attesa davanti al Pronto soccorso

Due delle quattro strutture disponibili sono già utilizzate In questo modo i piccoli pazienti possono attendere in sicurezza il loro turno per il controllo ...

Como. Prosegue in città l’opera di “smilitarizzazione” dei posteggi. Dopo la polizia locale - che una ventina di giorni fa si era vista privare della possibilità di sostar ...Due delle quattro strutture disponibili sono già utilizzate In questo modo i piccoli pazienti possono attendere in sicurezza il loro turno per il controllo ...