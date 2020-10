Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 1 OTTOBREORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA, SI REGISTRANO INFATTI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA CASALAZZARA E GENIO CIVILE RIPERCUSSIONI SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA E LA SALARIA PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E L’USCITA PRENESTINA IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA L’OSTIENSE E LA DIRAMAZIONESUD, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA APPIA, CON CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA DA VIA DI CIAMPINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA TOR ...