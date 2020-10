Samanta Togni in bikini? Come Vanessa Incontrada: "Uomini perversi", l'orrore osceno in diretta su Raiuno (Di giovedì 1 ottobre 2020) La conduttrice de I Fatti Vostri Samanta Togni Come Vanessa Incontrada? Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, la bellissima ballerina ex colonna di Ballando con le stelle ha rivelato di aver avuto a che fare con "Uomini perversi" che commentavano in maniera decisamente poco piacevole le foto che la stessa pubblicava sui social. Siamo sempre in quella "bolla malata" di quegli attacchi personali che tanto hanno addolorato la Incontrada, in questi giorni nuda in copertina su Vanity Fair per una campagna a favore della Body Positivity. In questo caso, più che critiche al fisico della Togni, erano offese per la scelta di aver pubblicato una foto e un video in bikini, la scorsa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) La conduttrice de I Fatti Vostri? Ospite di Alberto Matano a La vita in, la bellissima ballerina ex colonna di Ballando con le stelle ha rivelato di aver avuto a che fare con "" che commentavano in maniera decisamente poco piacevole le foto che la stessa pubblicava sui social. Siamo sempre in quella "bolla malata" di quegli attacchi personali che tanto hanno addolorato la, in questi giorni nuda in copertina su Vanity Fair per una campagna a favore della Body Positivity. In questo caso, più che critiche al fisico della, erano offese per la scelta di aver pubblicato una foto e un video in, la scorsa ...

