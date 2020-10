Petrolio in caduta libera sui rinnovati timori per la pandemia. A New York prezzo del barile – 5% a 38 dollari (Di giovedì 1 ottobre 2020) -Il Petrolio affonda a New York, dove le quotazioni sono arrivate a perdere più del 5%, sfiorando i 38 dollari al barile. Pesante anche il Brent, il greggio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per i due terzi degli scambi internazionali, che cede quasi il 4% a 40,4 dollari. Nell’ultimo mese il Petrolio ha perso oltre il 10%, sui rinnovati timori per la diffusione del Covid e di fronte ad un’offerta che attualmente supera ampiamente la domanda. Basti pensare al settore aereo, grande consumatore di carburanti ottenuti dal Petrolio, la cui attività è quasi azzerata. Le riserve si riempiono e martedì per di più la Libia ha segnalato un incremento della sua produzione a 270 mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) -Ilaffonda a New, dove le quotazioni sono arrivate a perdere più del 5%, sfiorando i 38al. Pesante anche il Brent, il greggio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per i due terzi degli scambi internazionali, che cede quasi il 4% a 40,4. Nell’ultimo mese ilha perso oltre il 10%, suiper la diffusione del Covid e di fronte ad un’offerta che attualmente supera ampiamente la domanda. Basti pensare al settore aereo, grande consumatore di carburanti ottenuti dal, la cui attività è quasi azzerata. Le riserve si riempiono e martedì per di più la Libia ha segnalato un incremento della sua produzione a 270 mila ...

ENI accusa un duro colpo e rotola in fondo al Ftse Mib, sempre più vicino ai minimi di marzo. Gli analisti rafforzano la scommessa bullish.

Il petrolio frena lo slancio di Piazza Afari

La Borsa di Milano strappa a fatica un lieve rialzo degli indici (Ftse Mib +0,24% a 19.061 punti e All Share +0,26% a 20.903) grazie soprattutto a notizie dall’America secondo cui è vicino un accordo ...

