“Non l’ho voluto…”. GF Vip, il crollo di Stefania Orlando. La conduttrice non riesce a trattenere le lacrime (Di giovedì 1 ottobre 2020) Stefania Orlando è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì 18 settembre insieme a un folto gruppo di ‘vipponi’. Tra i lo svago e la spensieratezza, la conduttrice ha avuto un momento di sconforto per poi scoppiare in lacrime. È successo durante una chiacchierata in giardino insieme ad alcune sue compagne d’avventura e il tema è sui figli. Stefania Orlando non ha mai avuto figli e ha confessato di non aver mai avuto la voglia di mettere al mondo un bambino. “Non ho lo spirito materno – ha confessato -. Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti”. Una scelta sofferta, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020)è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Laha fatto ufficialmente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì 18 settembre insieme a un folto gruppo di ‘vipponi’. Tra i lo svago e la spensieratezza, laha avuto un momento di sconforto per poi scoppiare in. È successo durante una chiacchierata in giardino insieme ad alcune sue compagne d’avventura e il tema è sui figli.non ha mai avuto figli e ha confessato di non aver mai avuto la voglia di mettere al mondo un bambino. “Non ho lo spirito materno – ha confessato -. Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti”. Una scelta sofferta, che ...

