Neymar e Alvaro assolti | il labiale non basta per accusarli di razzismo

In piena pandemia uno sputo vale 4 giornate di squalifica, ma se nella stessa partita due giocatori si dicono di tutto, soprattutto epiteti razzisti, la giustizia sportiva se la cava con una doppia assoluzione. E così Di Maria resta l'unico a pagare le intemperanze di Psg-Marsiglia del 13 settembre scorso, finita con ben cinque espulsi e quattordici ammoniti, e con Neymar e Alvaro Gonzalez che proseguivano il diverbio a colpi di "scimmia" e "stronzo": la Commissione disciplinare di Ligue 1 ha deciso di non punire il difensore del Marsiglia e l'attaccante del Psg. Per insufficienza di prove. Nonostante online continuino a girare video su video che mostrano il vicendevole labiale, che evidentemente non ha valore di prova sufficiente. Più il coinvolgimento di Sakai, vittima a ...

