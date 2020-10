Lazio – Wallace, la cessione è ufficiale (Di giovedì 1 ottobre 2020) È ufficiale: il Malatya darà il benvenuto a Wallace. La Lazio ha raggiunto l’accordo con il club turco. Wallace con la maglia della Lazio Wallace parte, i nuovi arrivi diventano ufficiali Con la dipartita del difensore brasiliano che ha indossato la maglia della Lazio per diversi anni, il mercato in entrata potrà finalmente sbloccarsi. Verranno infatti ufficializzati i nuovi acquisti che la società guidata da Lotito non vede l’ora di presentare ai propri tifosi. I giocatori che sono in attesa di essere “presentati” sono Hoedt, Pereira e Fares che si allena con i nuovi compagni già da una settimana. L’olandese e il belga-brasiliano devono ancora svolgere tutte le visite mediche di routine. Ormai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020) È: il Malatya darà il benvenuto a. Laha raggiunto l’accordo con il club turco.con la maglia dellaparte, i nuovi arrivi diventano ufficiali Con la dipartita del difensore brasiliano che ha indossato la maglia dellaper diversi anni, il mercato in entrata potrà finalmente sbloccarsi. Verranno infatti ufficializzati i nuovi acquisti che la società guidata da Lotito non vede l’ora di presentare ai propri tifosi. I giocatori che sono in attesa di essere “presentati” sono Hoedt, Pereira e Fares che si allena con i nuovi compagni già da una settimana. L’olandese e il belga-brasiliano devono ancora svolgere tutte le visite mediche di routine. Ormai ...

